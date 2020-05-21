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درجات الحرارة اليوم الخميس 21-5-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة متوقعة تصل الى 43 درجة للعظمي و 24 للصغري
عصام عميرة 7:35 ص, الخميس, 21 مايو 20 7:35 ص, الخميس, 21 مايو 20

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، طقس اليوم وتوقعات درجات الحرارة على مستوي محافظات مصر ، إذ تشهد القاهرة الكبري طقساً شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، وحركة رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية مئل للحرارة مائل للبرودة لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

حالة الطقس فى الصعيد

على شمال وجنوب الصعيد الطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد قد تصل الى حد العاصفة.

كما توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تشهد الجمعة المقبل، طقسًا حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 24 والعظمى 43 والإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31.

أما شرم الشيخ، الصغرى 28 والعظمى 39، والغردقة الصغري 27 والعظمى 38، وتسجل رفح 37 درجة للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 44 درجة للعظمي و 31 للصغري، وتسجل ادفو 44 درجة للعظمي و 31 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة4324
الاسكندرية3123
طنطا
4123
شبين الكوم4123
دمنهور3824
بلطيم
3424
مطروح
2621
السلوم
2822
سيوة3924
بورسعيد
3424
دمياط
3324
الزقازيق
4124
الإسماعيلية
4325
السويس4125
العريش3824
رفح3722
رأس سدر
3726
نخل4122
نويبع3726
طابا3825
كاترين3322
الطور3727
شرم الشيخ3928
الغردقة
3827
مرسي علم3927
الفيوم4426
بني سويف4426
المنيا4427
أسيوط4429
سوهاج4430
قنا4431
الأقصر
4431
أسوان4431
أبوسمبل
4331
الوادى الجديد
4332
شلاتين3830
حلايب3830
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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