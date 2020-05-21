درجات الحرارة اليوم الخميس 21-5-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة متوقعة تصل الى 43 درجة للعظمي و 24 للصغري

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، طقس اليوم وتوقعات درجات الحرارة على مستوي محافظات مصر ، إذ تشهد القاهرة الكبري طقساً شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، وحركة رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية مئل للحرارة مائل للبرودة لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

حالة الطقس فى الصعيد

على شمال وجنوب الصعيد الطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد قد تصل الى حد العاصفة.

كما توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تشهد الجمعة المقبل، طقسًا حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 24 والعظمى 43 والإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31.

أما شرم الشيخ، الصغرى 28 والعظمى 39، والغردقة الصغري 27 والعظمى 38، وتسجل رفح 37 درجة للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 44 درجة للعظمي و 31 للصغري، وتسجل ادفو 44 درجة للعظمي و 31 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: