درجات الحرارة اليوم الخميس 21-4-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة المحافظات، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم.

وأضافت ان حالة الطقس نهارا تكون حارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشجيج الحرارة على جنبو الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على تلك الانحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الانحاء، وتبلغ فى القاهرة 26 للعظمي و 14 للصغري، ووادي النطورن 24 للعظمي و 15 للصغري، وشبين الكوم 26 للعظمي و14 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 22 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 26 للعظمي و 13 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 13 للصغري، ودمنهور 24 وللعظمي و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 29 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 14 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة فى الفيوم

وتبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 26 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 22 للعظمي و 14 للصغري، والمنصورة 25 للعظمي و 13 للصغري، والاسماعيلية 27 للعظمي و 14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى السويس 26 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 25 للعظمي و 13 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 20 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و 20 للصغري.

وتابعت ان درجات الحرارة على مدن الصعيد تسجل فى بني سويف 27 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 29 للعظمي و 16 للصغري، واسيوط 29 للعظمي و 15 للصغري، وسوهاج 30 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

اسوان 34 للعظمي و 19 للصغري، وادفو 34 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 18 للصغري، والاقصر 33 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 32 للعظمي و 18 للصغري.

كما تراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 إلى 1.75 متر وحركة رياح شمالية شرقية.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد نسبة الرطوبة اليوم وتصل على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 88 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: