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درجات الحرارة اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, الخميس, 20 أغسطس 20 7:00 ص, الخميس, 20 أغسطس 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية وفقا لدرجات الحرارة اليوم معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية، مؤكدين أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد والقاهرة.

كما تشهد جنوب سيناء طقساً حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

فيما يكون طقس شمال الصعيد، حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 20-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغرى.

نسبة الرطوبة في مصر اليوم

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3524
الإسكندرية3124
طنطا
3424
شبين الكوم3424
دمنهور3325
بلطيم
3125
مطروح
3023
السلوم
3223
سيوة3723
بورسعيد
3126
دمياط
3125
الزقازيق
3525
الإسماعيلية
3622
السويس3524
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3625
نخل3519
نويبع3829
طابا3627
كاترين3319
الطور3625
شرم الشيخ3830
الغردقة
3829
مرسي علم3729
الفيوم3624
بني سويف3624
المنيا3624
أسيوط3724
سوهاج3827
قنا4127
الأقصر
4128
أسوان4229
أبوسمبل
3927
الوادى الجديد
4028
شلاتين3928
حلايب3430

تنبؤ جوي لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة

تستقر نفس الأجواء خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفقا لمحطات رصد درجات الحرارة اليوم.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية يوم الجمعة، كما تنشط على جنوب سيناء يومي الأربعاء والجمعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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