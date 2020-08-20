درجات الحرارة اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية وفقا لدرجات الحرارة اليوم معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي السواحل الشمالية الشرقية، مؤكدين أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد والقاهرة.

كما تشهد جنوب سيناء طقساً حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

فيما يكون طقس شمال الصعيد، حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 20-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغرى.

نسبة الرطوبة في مصر اليوم

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 35 24 الإسكندرية 31 24 طنطا

34 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 25 بلطيم

31 25 مطروح

30 23 السلوم

32 23 سيوة 37 23 بورسعيد

31 26 دمياط

31 25 الزقازيق

35 25 الإسماعيلية

36 22 السويس 35 24 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

36 25 نخل 35 19 نويبع 38 29 طابا 36 27 كاترين 33 19 الطور 36 25 شرم الشيخ 38 30 الغردقة

38 29 مرسي علم 37 29 الفيوم 36 24 بني سويف 36 24 المنيا 36 24 أسيوط 37 24 سوهاج 38 27 قنا 41 27 الأقصر

41 28 أسوان 42 29 أبوسمبل

39 27 الوادى الجديد

40 28 شلاتين 39 28 حلايب 34 30

تنبؤ جوي لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة

تستقر نفس الأجواء خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفقا لمحطات رصد درجات الحرارة اليوم.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية يوم الجمعة، كما تنشط على جنوب سيناء يومي الأربعاء والجمعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.