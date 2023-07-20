درجات الحرارة اليوم الخميس 20-7 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

كما تستمر نسب الرطوبة المرتفعة على المدن، وتشهد طقسًا ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على جميع الأنحاء، مع نشاط الرياح علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تعتدل على بقية الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 37 العظمى، و25 الصغرى، والعريش 34 العظمى، و24 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى، و28 الصغرى، والسويس 39 العظمى، و26 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى، و24 للصغرى، والزقازيق 38 العظمى، و25 الصغرى، والفيوم 38 العظمى، و26 الصغرى، وقنا 43 العظمى، و28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في سيوة 38 للعظمى، و24 للصغرى، وسفاجا 41 العظمى، و29 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى، و27 للصغرى، ورفح 34 العظمى، و24 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى، و26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 37 العظمى، و25 الصغرى، وبنها 37 العظمى، و25 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى، و25 صغرى، وحلايب 38 العظمى، و28 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في السلوم إلى 34 العظمى، و24 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى، و30 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى، و25 للصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى، و25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 38 درجة، و25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و29 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى، و25 الصغرى، ونخل 40 العظمى، و20 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى وادي النطرون 37 العظمى، و25 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى، و28 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى، و27 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في طنطا إلى 37 العظمى، و25 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى، و26 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى، و25 الصغرى، وطابا 38 للعظمى، و26 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 44 العظمى، و29 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى، و28 الصغرى، ودمياط 34 العظمى، و24 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى، و28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الأقصر 43 العظمى، و29 الصغرى، والطور 38 العظمى، و26 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى، و24 الصغرى، وكاترين 36 العظمى، و18 الصغرى.

وتبلغ في رأس سدر 39 للعظمى، و26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى، و28 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى، و25 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى، و24 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: