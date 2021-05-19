درجات الحرارة اليوم الخميس 20-5-2021 فى مصر

تنشر بوابة المال الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصريةـ إذ تسجل على القاهرة 35 للعظمي و 19 للصغري، والاسكندرية 28 للعظمي وال19 للصغري، وتبلغ في شرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تكون حالة الطقس اليوم على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة تسجل سرعتها 16 عقدة اتجاة شمالية شرقية، وتسجل درجة الحرارة فى شبين الكوم 35 للعظمي و 19 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة، تصل سرعتها 16 عقدة.

كما تسود حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وتصل سرعة الرياح الى 16 عقدة.

الطقس في الصعيد

كما تصل حالة الطقس فى شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة تسجل سرعتها 18 عقدة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 20-5-2021.

درجات الحرارة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، وعلى طنطا 34 للعظمي و 19 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وقالت الأرصاد، إن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.