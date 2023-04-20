درجات الحرارة اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، وتسجل في القاهرة 27 للعظمى، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء، وطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة وشمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء و شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وذكرت الأرصاد أن حركة الرياح تعتدل على اغلب المدن، فيما تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها من 15 الى 20 عقدة في بعض الأوقات.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الخميس على المدن، وتبلغ على القاهرة 27 العظمى و15 الصغرى، وبورسعيد 20 العظمي و15 الصغرى، وأبو رماد 31 العظمى و21 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 27 للعظمى و 15 للصغرى، وكاترين 22 العظمى و9 الصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 22 الصغرى، والأقصر 36 العظمى و19 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، وبنها 26 العظمى و 15 الصغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 20 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العريش 22 العظمى و14 للصغرى، والسويس 25 العظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 28 العظمى و 16 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في كفر الشيخ 26 العظمى و14 الصغرى، وطابا 27 للعظمى و 17 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و13 صغرى، وطنطا 26 العظمى و14 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمنهور 28 للعظمى و 15 الصغرى، ومرسي مطروح 20 للعظمى و15 الصغرى، والسلوم 21 العظمى و 13 الصغرى، ونخل 25 العظمي و14 الصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة في أسوان 37 للعظمى و 20 الصغرى، والعلمين الجديدة 22 للعظمى و14 للصغرى، ورفح 21العظمى و15 الصغرى، وأسيوط 29 العظمى و16 الصغرى، وحلايب 32 للعظمى و21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنيا 28 للعظمى و 16 للصغرى، وقنا 38 العظمى و 19 للصغرى، ومدينة أكتوبر 28 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 18 الصغرى.

كما ذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 31 للعظمى و21 الصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و15 للصغرى، والطور 29 العظمى و21 للصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة فى العاصمة الإدارية

وتصل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 للصغرى، والإسماعيلية 25 العظمى و16 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 19الصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و20 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بني سويف 27 العظمى و 14للصغرى، ووادي النطرون 29 العظمى و14 الصغرى، والمنصورة 27 العظمى و15 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: