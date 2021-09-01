درجات الحرارة اليوم الخميس 2-9-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري تشهد طقس معتدل ليلاً وباقي الانحاء المصرية، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك نشاط لحركة الرياح اليوم على القاهرة والسواحل الغربية، وتسجل سرعتها في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الجرارة اليوم في القاهرة تصل الى 35 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 37 درجة وقت الظهيرة، وبلطيم 32 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 35 للعظمي 25 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في مرسي مطروح 31 للعظمي و 24 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و 26 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 35 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 35 للعظمي و 25 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 26 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري.

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم في الصعيد تسجل في سوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في قنا 41 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 26 للصغري، واسوان 43 للعظمي 29 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 27 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية فرص خفيفية لتساقط الامطار على مناطق من جنوب سيناء واقصي جنوب البلاد بنسبة 30 % على فترات متقطعة.

تعرف على درجات الحرارة فى سبتمبر

وأعلنت أمس هيئة الارصاد توقعتا حالة الطقس لشهر سبتمبر الجاري، إذ يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية ، وتشير المقارنة أن درجات الحرارة في الفترة من 2016 إلى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2-5 درجات مئوية وهذا يوضح أن التغيرات المناخية أثرت على جمهورية مصر العربية على مدار الخمسة أعوام الماضية على الأقل.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تعد هيئة الأرصاد الجوية في مصر عضو في المنظمة العالمية للارصاد الجوية، وهي من الهيئات العلمية والتطبيقية العريقة التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تؤدي خدمات جليلة للطيران المدني وقطاعات النشاط الاقتصادي و السياحي والعمراني والزراعي والعسكري والمائي والبحري و الصيد و الطرق و المرور، و التدريب و البحوث ، بل يمكن القول ان خدمات هيئة الارصاد تغطي تقريبا كل الانشطة الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، ليس ذلك فقط بل انها تقدم خدمات اخري علي المستوي الاقليمي و القاري و الدولي ، و تملك رصيد من الانجازات الوطنية و الدولية الرائعة .

وتضم هيئة الأرصاد الجوية، عدد من الخبراء و المتخصصين علي أعلي مستوي علمي ، و مزودة باحدث وسائل العصر من تكنولوجيا اتصالات و رصد و تنبؤ، وتتبع هيئة الارصاد وزارة الطيران، وتحظي باهتمام و رعاية لهيئة الأرصاد التي توفر خدماتها لشركات الطيران الوطنية و العالمية والمطارات باعلي مستوي من الاداء بما قد يشجع علي دراسة امكانية التحول الي العمل تحت مظلة قانون قطاع الاعمال.