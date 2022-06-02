درجات الحرارة اليوم الخميس 2-6-2022 فى مصر

كشفت الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 2-6-2022 وتصل فى القاهرة 35 للعظمي ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد وحتي مدن القاهرة الكبري، والوجة البحري شمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف على شمال البلاد وجتي القاهرة الكبري ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومجن القناة مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 35 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى الاسكندرية 29 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 20 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و 21 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الاسماعيلية 36 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 33 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 32 للعظمي و 15 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 34 للعظمب و 27 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى الاقصر

وتسجل درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمي و 23 للصغري، وبني سويف 35 للعظمي و 22 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 23 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، واسوان 39 للعظمي و 26 للصغري.

والوادي الجديد 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 23 للصغري، وراس حدربة 29 للعظمي و 22 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: