درجات الحرارة اليوم الخميس 2-3-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس بشكل غير معتاد في فصل الشتاء، وتشهد البلاد طقسًا حارًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الغربية.

وأضافت أن حالة الطقس ليلًا تكون باردة على أغلب الأنحاء، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ومدن القناة سرعتها 18عقدة وتكون محملة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونوضح في التقرير درجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء، وتصل في القاهرة إلى 32 للعظمى، و17 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى، و16 للصغرى، والعريش 32 للعظمى، و18الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى، و16 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى، و15 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى، و15 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة اليوم في سيوة إلى 29 للعظمى، و13 صغرى، وطابا 31 للعظمى، و16 للصغرى، وحلايب 27 للعظمى، و15 للصغرى.



كما تبلغ درجة الحرارة في أبو سمبل 32 للعظمى، و16 للصغرى، وبني سويف 33 للعظمى، و14 للصغرى، وتبلغ في العاصمة الإدارية 32 للعظمى، و16 للصغرى.



كما تسجل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 29 العظمى، و15 للصغرى، وقنا 35 للعظمى، و13 للصغرى، ومدينة سفاجا 31 للعظمى، و16 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربه إلى 26 للعظمى، و16 للصغرى، ونخل 32 للعظمى، و9 للصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى، و13 للصغرى.



كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 31 للعظمى، و16 الصغرى، وأسوان 35 للعظمى، و16 الصغرى، وسوهاج 35 للعظمى، و15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل في كفر الشيخ 31 العظمى، و15 الصغرى، والزقازيق 32 العظمى، و17 الصغرى، وكاترين 22 العظمى، و6 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى، و12 للصغرى.



كما تبلغ في أبو رماد 28 العظمى، و16 الصغرى، ووادي النطرون 32 العظمى، و17 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و16 للصغرى.



كما تسجل في مرسى علم 32 للعظمى، و16 للصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى، و12 للصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى، و18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في محافظة الفيوم 32 للعظمى، و15 للصغرى، وبنها 31 العظمى، و17 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى، و17 للصغرى.



كما تسجل في مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى، و16 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى، و17 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى، و12 للصغرى.



كما تصل درجة الحرارة في رأس غارب إلى 30 للعظمى، و16 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى، و14 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى، و12 الصغرى.



كما تبلغ في رفح 31 العظمى، و17 للصغرى، والسويس 30 العظمى، و14 الصغرى، وطنطا 31 للعظمى، و16 للصغرى، والأقصر 33 العظمى، و13 الصغرى.

ونصحت الأرصاد، عند ارتفاع درجات الحرارة، بالإكثار من تناول السوائل، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة، ويجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة لأننا ما زلنا في فصل الشتاء.

كما توقعت احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما أعلنت اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية،

فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل بارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، واتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية: