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درجات الحرارة اليوم الخميس 2-12-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 21 للعظمي
عصام عميرة 12:12 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 12:12 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

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تتوقع الارصاد الجوية استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وفق درجات الحرارة اليوم الاربعاء، وتسجل في القاهرة 22 للعظمي، فيما تبلغ على أسوان 26 للعظمي، و السواحل الشمالية ٢١ درجة شمال الصعيد ٢٢ درجةجنوب الصعيد ٢٦ درجة.

كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا .مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا  على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على اكثر من 38 مدينة، وتسجل في القاهرة 22 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 14 للصغري.

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درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 21 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي مطروح 20 للعظمي و 13 للصغري، والمنصورة 21 للعظمي و 14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في دمنهور 21 للعظمي و 14 للصغري، والسلوم 18 للعظمي و 13 للصغري، والزقازيق 22 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة في السويس

وذكرت أن درجات الحرارة على السويس 22 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 22 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 21 للعظمي و 14 للصغري.

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وتتراجع درجة الحرارة في العريش 20 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 15 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 11 للصغري، والطور 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل في مرسي علم 27 للعظمي و 16 للصغري، والفيوم 22 للعظمي و 13 للصغري، وشرم الشيخ 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة على مدن الصعيد، في بني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 12 للصغري، واسيوط 22 للعظمي و 11 للصغري، سوهاج 23 للعظمي و 12 للصغري.

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وتبلغ على اسوان 26 للعظمي و 13 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 13 للصغري، وابو سمبل 26 للعظمي و 12 للصغري، وشلاتين 30 للعظمي و 18 للصغري.

الرطوبة اليوم

كما تصل نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

وتسجل الرطوبة على شمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

تفاصيل درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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