درجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 في مصر

نرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد إلى ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، وكاترين 25 العظمى و13 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 18 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 22 الصغرى، والفيوم 31 العظمى و 22 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رفح 28 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 21 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 21 الصغرى، وقنا 34 العظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سيوة 30 للعظمى و 17 صغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، وسفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنصورة 30 العظمى و22 الصغرى، وشرم الشيخ 33 العظمى و24 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 35 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، 6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في بورسعيد 27 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 22 صغرى، وسوهاج 33 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 22 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 31 العظمى و20 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 19 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 22 الصغرى، والعلمين 27 العظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الطور 30 العظمى و 21 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 21 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأعلنت الأرصاد في التقرير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: