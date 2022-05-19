درجات الحرارة اليوم الخميس 19-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد عن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الانحاء وتسجل ف القاهرة 33 للعظمي، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد ولطيف ليلاً على القاهرة وشمال البلاد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 33 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 20 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 20 للصغري، ومطروح 30 للعظمي و19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 32 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 33 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 33 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى راس سدر 33 للعظمي و 19 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 35 للعظمي و 24 للصغري، والرغدقة 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 22 لللصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى سوهاج 38 للعظمي و 23 للصغري، وقنا 39 للعظمي و23 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 22 للصغري.

كما تعتدل حالتي البحر الحمر والمتوسط بارتفاع أمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، ورياح جنوبية شرقية ورياح شمالية غربية.

وتنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء، وطقس مشمس نهارا فى مدن الصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: