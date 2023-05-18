درجات الحرارة اليوم الخميس 18-5 -2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

أعلنت الأرصاد، عن جميع درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 30 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 18 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 30 للعظمى و 18 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 23 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و 17 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في بنها 29 العظمى و 18 الصغرى، والطور 35 العظمى و 20 للصغرى، والسلوم 25 العظمى و 16 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسيوط 33 العظمى و 19 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 17 للصغرى، ونخل 30 العظمى و14 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 18 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 34 للعظمى و 21 للصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 23 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 20 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 20 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 35 للعظمى و 23 صغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 19 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 31 العظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و 18 للصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 18 للصغرى، وكاترين 29 العظمى و 11 الصغرى.

درجة الحرارة في السويس

وتسجل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 31 العظمى و 17 الصغرى، والسويس 30 العظمى و17 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 18 الصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 30 العظمى و17 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 18 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 19 الصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و18 الصغرى.

وأعلنت عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية، وتحذر من اضطراب حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 3 الى 2.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: