درجات الحرارة اليوم الخميس 18-3-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في أسوان 32 للعظمى و 16 للصغرى

تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على اغلب المدن المصرية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 23 للعظمي و13 للصغري، فيما تصل الى 19 درجة للعظمي في بورسعيد و 14 للصغري.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم على القاهرة ومدن الوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا وطقس بارد ليلا والرياح معتدلة، تصل سرعتها الى 10 عقدة اتجاة شمالية غربية..

الطقس في السواحل

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا، بارد ليلا، والرياح معتدلة بسرعة 13 عقدة باتجاة شمالية غربية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وتري هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 18-3-2021.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر ، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 1.75 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: