درجات الحرارة اليوم الخميس 18-11-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن والمحافظات ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وطقس حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الارصاد الجوية، ان كافة المدن تشهد طقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخرة تمتد الى الصباح الباكر، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الرئيسية، و ينصح بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وتتوقع الأرصاد، تحسن نسبي في الأحوال الجوية ولكن تبقي فرص الامطار قائمة علي السواحل الشرقية ولا تخلو السواحل الغربية من الأمطار المحلية الخفيفة علي مناطق متفرقة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد هيئة الارصاد الجوية كافة درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتصل في القاهرة 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 24 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وأضافت الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 24 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 24 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 25 للعظمي و 17 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 18 للصغري، ورفح 23 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في نخل 23 للعظمي و 11 للصغري، ونويبع 25 للعظمي و 21 للصغري، وطابا 25 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 12 للصغري، والطور 26 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 28 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 28 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 25 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

وتبلغ درجة الحرارة في مدن الصعيد اليوم، تصل في سوهاج 27 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 29 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 26 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 25 للعظمي و 16 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة اليوم في اسوان 31 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 30 للعظمي و 18 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 16 للصغري، وشلاتين 29 للعظمي و 19 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: