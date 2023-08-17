درجات الحرارة اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن للدرجة العظمى والصغرى، وتسجل فى القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 28 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 صغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وذكرت أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى و 29 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى بني سويف

وأشارت الأرصاد الجوية، الى أن درجة الحرارة في بني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى و29 الصغرى، أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 40 للعظمى و 25 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 16 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 30 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 34 العظمى و 29 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغر، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل في أبو سمبل 39 العظمى و 28 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: