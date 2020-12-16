درجات الحرارة اليوم الخميس 17-12-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 20 درجة للعظمى و 13 للصغرى

يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد ليلاً.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية حركة رياح معتدلة على معظم أنحاء البلاد، وتشهد القاهرة طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، عن درجات الحرارة اليوم.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي، إذ تسجل القاهرة 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا خفيفة لتساقط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن الوجة البحري خلال طقس اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 17-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 14.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 24، والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 15.

وعلى دمنهور فالعظمى 19، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19، والصغرى 10.

درجات الحرارة في أسوان اليوم

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمى، و12 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى، و20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط معتدلة طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر معتدلة وتصل ارتفاع الامواج به الى 2 متر و 1.5 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: