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درجات الحرارة اليوم الخميس 17-12-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 20 درجة للعظمى و 13 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20 12:00 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

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يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد ليلاً.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية حركة رياح معتدلة على معظم أنحاء البلاد، وتشهد القاهرة طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، عن درجات الحرارة اليوم.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي، إذ تسجل القاهرة 20 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا خفيفة لتساقط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن الوجة البحري خلال طقس اليوم.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 17-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 14.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 24، والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 15.

وعلى دمنهور فالعظمى 19، والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19، والصغرى 10.

درجات الحرارة في أسوان اليوم

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في محافظة أسوان 24 درجة للعظمى، و12 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 23 للعظمى، و12 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى، و20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  معتدلة  طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر معتدلة وتصل ارتفاع الامواج به الى 2 متر و 1.5 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة2013
الإسكندرية2014
طنطا
1913
شبين الكوم2013
دمنهور1914
بلطيم
2014
مطروح
1914
السلوم
1911
سيوة1910
بورسعيد
2014
دمياط
2014
الزقازيق
2013
الإسماعيلية
2212
السويس2113
العريش2013
رفح2014
رأس سدر
2215
نخل207
نويبع2217
طابا1913
كاترين164
الطور2215
شرم الشيخ2416
الغردقة
2415
مرسي علم2414
الفيوم2112
بني سويف2012
المنيا2111
أسيوط2210
سوهاج2312
قنا2312
الأقصر
2312
أسوان2313
أبوسمبل
2212
الوادى الجديد
247
شلاتين2718
حلايب2519

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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