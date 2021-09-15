درجات الحرارة اليوم الخميس 16-9-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجة البحري، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ولطيف ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30 %.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما ترصد هيئة الأرصاد الجوية،تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتسجل فى القاهرة 32 للعظمي و 22 للصغري، والمحسوسة 34 درجة.

درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الإسكندرية 29 للعظمي و23 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 32 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى دمنهور 31 للعظمي و22 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و22 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و22 للصغري.

وتابعت الارصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى طابا 33 للعظمي و22 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و17 للصغري، والطور 33 للعظمي و25 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي 28 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و27 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة فى الفيوم 32 للعظمي و24 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و23 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و24 للصغري، وأسيوط 33 للعظمي و23 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و24 للصغري.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 36 للعظمي و25 للصغري، والأقصر 35 للعظمي و25 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة فى القاهرة الكبري 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: