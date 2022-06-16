درجات الحرارة اليوم الخميس 16-6-2022 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة المدن والأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربيةوشديد الحرارة على جنوب البلاد والصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان كافة المدن تشهد طقس معتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها 16 عقدة.

وتصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والوجه البحري 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 28 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 25 للصغري.

ودرجة الحرارة اليوم فى مطروح 29 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 40 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 22 للصغري،

وتصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و 25 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: