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درجات الحرارة اليوم الخميس 16-4-2020 فى مصر

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارا و مائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة.
عصام عميرة 8:35 ص, الخميس, 16 أبريل 20 8:35 ص, الخميس, 16 أبريل 20

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توقعت هيئة الارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر، لتشهد حالة الطقس طقسا مائلا للحرارة نهارا وبارد ليلا في معظم المحافظات، مع شبورة مائية و حركة رياح معتدلة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم ، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل الى 35 درجة للعظمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس  16-4-2020.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري  19 للصغري و 28 درجة للعظمي، وتشهد طقساً مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا، مع امطار خفيفة احيانا وحركة رياح نشطة.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا وبارد ليلا مع رياح معتدلة.

كما تسود السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، وحركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارا و مائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 19 درجة للصغرى و28 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى، ومطروح 13 درجات للصغري و 20 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 22 درجة للصغرى و 35 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 12 وتبلغ العظمى 24 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 18 للصغرى و29 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1928
شبين الكوم1828
طنطا
1827
دمنهور1727
الإسكندرية
1521
بلطيم
1421
مطروح
1320
السلوم
1220
سيوة1629
بورسعيد
1825
دمياط
1726
الزقازيق
1728
الإسماعيلية
1529
السويس1829
العريش1529
رفح1428
رأس سدر
2130
نخل1531
نويبع1930
طابا1929
كاترين1224
الطور2028
شرم الشيخ2230
الغردقة
2130
مرسي علم2029
الفيوم2031
بني سويف2131
المنيا2132
أسيوط2032
سوهاج2033
قنا2033
الأقصر
2134
أسوان2235
أبوسمبل
2133
الوادى الجديد
2033
شلاتين2231
حلايب2229
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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