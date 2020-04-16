درجات الحرارة اليوم الخميس 16-4-2020 فى مصر

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارا و مائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة.

توقعت هيئة الارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر، لتشهد حالة الطقس طقسا مائلا للحرارة نهارا وبارد ليلا في معظم المحافظات، مع شبورة مائية و حركة رياح معتدلة.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم ، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل الى 35 درجة للعظمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 16-4-2020.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري 19 للصغري و 28 درجة للعظمي، وتشهد طقساً مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا، مع امطار خفيفة احيانا وحركة رياح نشطة.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا وبارد ليلا مع رياح معتدلة.

كما تسود السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، وحركة رياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارا و مائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 19 درجة للصغرى و28 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى، ومطروح 13 درجات للصغري و 20 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 22 درجة للصغرى و 35 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 12 وتبلغ العظمى 24 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 18 للصغرى و29 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: