درجات الحرارة اليوم الخميس 16-3-2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا توضح فيه تفاصيل درجات الحرارة اليوم في أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد أن جميع المدن تشهد طقسًا باردًا ليلًا، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت في التقرير إن درجات الحرارة اليوم على جميع المدن تسجل ارتفاعًا طفيفًا، وتصل في القاهرة إلى 25 العظمى، و14 الصغرى، وشرم الشيخ 26 للعظمى، و15 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى، و10 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى، و12 الصغرى، وسيوة 22 للعظمى، و10 للصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى، و14 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 24 للعظمى، و11 للصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى، و14 الصغرى، وأبو رماد 24 العظمى، و15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسوان إلى 28 للعظمى، و14 الصغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى، و13 الصغرى، والعريش 23 العظمى، و11 الصغرى.

وتسجل في مدينة سفاجا 26 للعظمى، و15 الصغرى، وطابا 23 للعظمى، و14 الصغرى، وحلايب 23 العظمى، و16 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في الغردقة 25 للعظمى، و16 للصغرى، والطور 25 العظمى، و13 الصغرى، ورأس حدربة 23 العظمى، و16 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى، و12 للصغرى.

درجة الحرارة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في مدينة الأقصر 27 العظمى، و13 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و15 الصغرى، و6 أكتوبر 26 للعظمى، و13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في قنا 26 العظمى، و13 الصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى، و12 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 26 العظمى، و12 للصغرى.

وتتابع درجة الحرارة في المنصورة 25 العظمى، و13 الصغرى، وشلاتين 26 للعظمى، و15 صغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى، و13 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في محافظة رفح 23 العظمى، و12 الصغرى، والسويس 25 العظمى، و13 الصغرى، ومحافظة الفيوم 25 للعظمى، و11 للصغرى.

وذكرت درجة الحرارة في نخل 23 العظمى، و7 للصغرى، والزقازيق 26 العظمى، و14 الصغرى، ومحافظة أسيوط 26 العظمى، و10 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ أن درجة الحرارة في السلوم 20 للعظمى، و11 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى، و14 الصغرى، ورأس غارب 24 للعظمى، و15 للصغرى، وطنطا 25 للعظمى، و13 للصغرى.

وتعرض درجة الحرارة في بني سويف 25 العظمى، و11 للصغرى، ووادي النطرون 26 العظمى، و13 الصغرى، ودمياط 24 للعظمى، و14 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى، و12 للصغرى.

كما تتأثر مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية بنشاط الرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة حيانًا على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 15 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من اقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس في المحافظات والمدن: