درجات الحرارة اليوم الخميس 16-12-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، واستمرار تكاثر السحب الممطرة على( الأسكندرية- سيدى عبد الرحمن- مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع ان تؤثر على مناطق من سواحل شمال الدلتا.

وذكرت الأرصاد أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية تشهد طقس مائل للبرودة نهارا وبارد في أول الليل تصل الي شديد البرودة في آخره.

كما يسود طقس مائل للدفء نهارا علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة في القاهرة 18 للعظمى و11 للصغرى، وشبين الكوم 18 للعظمى و11 للصغرى، ودمنهور 17 للعظمى و12 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 17 للعظمى و13 للصغرى، وطنطا 18 للعظمى و 12 للصغرى، وبلطيم 18 للعظمى و11 للصغرى، ومرسى مطروح 16 للعظمى و10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 19 للعظمى و9 للصغرى، والسويس 20 للعظمى و12 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العريش 20 للعظمى و12 للصغرى، ورفح 19 للعظمى و12 للصغرى، وراس سدر 20 للعظمى و13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 19 للعظمى و12 للصغرى، وكاترين 17 للعظمى و6 للصغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى و15 للصغرى.

والغردقة 23 للعظمى و15 للصغرى، ومرسى علم 23 للعظمى و15 للصغرى.

درجة الحرارة

وتصل درجة الحرارة في الفيوم 18 للعظمى و8 للصغرى، والمنيا 18 للعظمى و8 للصغرى، وأسيوط 18 للعظمى و7 للصغرى، وسوهاج 20 للعظمى و10 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في قنا 20 للعظمى و10 للصغرى، والأقصر 21 للعظمى و11 للصغرى، وأسوان 22 للعظمى و11 للصغرى.

وتسجل في إدفو 22 للعظمى و11 للصغرى، وأبوسمبل 22 للعظمى و11 للصغرى.

وتبلغ الوادي الجديد 21 للعظمى و9 للصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و12 للصغرى، وحلايب 27 للعظمى و13 للصغرى، وحلايب 27 للعظمى و13 للصغرى.

الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد نسبة الرطوبة اليوم علي القاهرة 86 للعظمى و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة المحافظات والمدن المصرية: