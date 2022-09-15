درجات الحرارة اليوم الخميس 15-9-2022 فى مصر

انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد لتسود أجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا، كما تنشط الرياح علي شمال وجنوب الصعيد وعلي مسطح البحر الأحمر حيث ترتفع الأمواج هناك.

كما تتعرض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الرئيسية الي شبورة مائية علي مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل .

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس علي كافة الانحاء، إذ تبلغ القاهرة 31 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بنها 31 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 30 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 29 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين 29 للعظمى و 23 للصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة في كفر الشيخ 30 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 29 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 32 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في شبين الكوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الطور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 30 للعظمى و 19 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 22 للصغرى، ونخل 31 للعظمى و 17 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 34 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت أن درجة الحرارة تصل في بني سويف 32 للعظمى و 22 للصغرى، و والمنيا 33 للعظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 33 للعظمى و 22 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في أسوان 39 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 40 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و الأنحاء: