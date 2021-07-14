درجات الحرارة اليوم الخميس 15-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع الدرجة المحسوسة الى 39 درجة، ليسود طقس على القاهرة حار رطب نهارا ومعتدل ليلا.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن السواحل الشمالية يسودها طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والسواحل الغربية تقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة في بعض الاوقات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل في القاهرة 73 للعظمى و 25 للصغرى، والسواحل الشمالية 88 للعظمى و 55 للصغرى، وشمال الصعيد 38 للعظمى و 15 للصغرى، وجنوب الصعيد 20 للعظمى و10 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية تبلغ 32 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 23 للصغري.

وتابعت أن العريش تسجل 33 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 37 للعظمي و 25 للصغري، وراس سدر 37 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في اسوان 41 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 27 للصغري.

وتبلغ في سوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 37 للعظمي و 24 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: