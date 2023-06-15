درجات الحرارة اليوم الخميس 15-6 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد في التقرير ، إن درجات الحرارة اليوم في القاهرة 33 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 20 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و 21 للصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 21 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 27 الصغرى..

درجة الحرارة اليوم فى العاصمة الإدارية

وتسجل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33 درجة و 22 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في سيوة 34 للعظمى و 26 صغرى، وبني سويف 34 العظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 36 للعظمى و26 الصغرى، ونخل 32 العظمى و18 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و 14 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 35 للعظمى و 26 صغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وسفاجا 35 العظمى و 26 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 23 الصغرى .

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى السويس 33 العظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 25 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 26 صغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في المنصورة 33 العظمى و 22 الصغرى، وأبو سمبل 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 23 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 24 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، ورفح 28 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 32 العظمى و 28 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 33 العظمى و24 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 26 العظمى و 23 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 22 الصغرى، وطابا 31 للعظمى و 21 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 21 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 22 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية، فيما تعتدل ايضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وأعلنت الأرصاد الجوية، تفاصيل عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة ،وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: