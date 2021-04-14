درجات الحرارة اليوم الخميس 15-4-2021 فى مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاع ملحوظ لتسجل على القاهرة 30 للعظمي و 16 للصغري، وتبلغ اعلى ارتفاع لتسجل 31 في وقت الظهيرة، مع طقس لطيف ليلا على كافة انحاء البلاد.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، ويسود طقس حار نهار على كلا من جنوب سيناء ومدن الصعيد شمالا وجنوبا، ومن المتوقع ان تستمر درجات الحرارة في الارتفاع.

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق، وتبلغ سرعتها 15 عقدة، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء بسرعة 14 عقدة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 15-4-2021.

درجات الحرارة

وترصد محطات الارصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15، وتسجل في طنطا 29 للعظمي و 15 للصغري.

أما شرم الشيخ فالعظمى 32 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 13 درجة.

وتسجل درجات الحرارة، اليوم، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في الأقصر 35 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 33، والصغرى 17 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

كما تصل حالة البحر المتوسط اليوم الى خفيفة ومعتدلة وتصل ارتفاع الامواج الى 1.5 الى متر.

وتسجل حالة البحر الاحمر حالة معتدلة بعض الاوقات على مدار اليوم وتسجل ارتفاع امواج الى 2.5 و 1.5 متر.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: