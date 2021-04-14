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درجات الحرارة اليوم الخميس 15-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 24 للعظمي 15 للصغري
عصام عميرة 12:58 ص, الخميس, 15 أبريل 21 12:58 ص, الخميس, 15 أبريل 21

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تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاع ملحوظ لتسجل على القاهرة 30 للعظمي و 16 للصغري، وتبلغ اعلى ارتفاع لتسجل 31 في وقت الظهيرة، مع طقس لطيف ليلا على كافة انحاء البلاد.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، ويسود طقس حار نهار على كلا من جنوب سيناء ومدن الصعيد شمالا وجنوبا، ومن المتوقع ان تستمر درجات الحرارة في الارتفاع.

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق، وتبلغ سرعتها 15 عقدة، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء بسرعة 14 عقدة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 15-4-2021.

درجات الحرارة

وترصد محطات الارصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 15، وتسجل في طنطا 29 للعظمي و 15 للصغري.

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أما شرم الشيخ فالعظمى 32 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 13 درجة.

وتسجل درجات الحرارة، اليوم، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في الأقصر 35 للعظمى، و19 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 33، والصغرى 17 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

كما تصل حالة البحر المتوسط اليوم الى خفيفة ومعتدلة وتصل ارتفاع الامواج الى 1.5 الى  متر.

وتسجل حالة البحر الاحمر حالة معتدلة بعض الاوقات على مدار اليوم وتسجل ارتفاع امواج الى 2.5 و 1.5 متر.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3016
الإسكندرية2415
طنطا
2915
شبين الكوم3014
دمنهور2614
بلطيم
2414
مطروح
2413
السلوم
2512
سيوة2911
بورسعيد
2316
دمياط
2315
الزقازيق
3016
الإسماعيلية
3014
السويس3015
العريش2314
رفح2213
رأس سدر
3016
نخل3010
نويبع3118
طابا3015
كاترين2512
الطور2816
شرم الشيخ3220
الغردقة
3118
مرسي علم3018
الفيوم3116
بني سويف3216
المنيا3216
أسيوط3317
سوهاج3317
قنا3418
الأقصر
3519
أسوان3520
أبوسمبل
3521
الوادى الجديد
3516
شلاتين3020
حلايب2921
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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