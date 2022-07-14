درجات الحرارة اليوم الخميس 14-7-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى راس سدر 32 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 20 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 34 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 18 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمى و 26 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 28 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 27 للصغرى.

اضطراب حالة البحر المتوسط

كما تتوقع أن تصل حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل وتصل الى مضطربة، والبحر الأحمر معتدل ومضطرب بارتفاع أمواج 2.5 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: