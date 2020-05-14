درجات الحرارة اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة تصل الى 36 درجة للعظمي و 20 للصغري بحسب بيان درجات الحرارة اليوم

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة فى محافظات مصر المتوقعة، اليوم الخميس، والصادرة عن هيئة الارصاد الجوية، وتشهد القاهرة الكبرى ومدن الوجة البحري طقسا حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا بارد ليلا، شبورة صباحا والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد منطقة شمال الصعيد طقساً شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا.

سقوط أمطار خفيفة على منطقة الصعيد

وتشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 14-5-2020.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 20 للصغرى 20 والعظمى 36 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 29.

وتسجل شرم الشيخ 25 درجة للصغري و 37 درجة للعظمي، والغردقة الصغري 24 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 32.

كما تسجل أسوان أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وتصل الى 42 درجة للعظمي و 25 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: