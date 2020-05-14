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درجات الحرارة اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة تصل الى 36 درجة للعظمي و 20 للصغري بحسب بيان درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 7:00 ص, الخميس, 14 مايو 20 7:00 ص, الخميس, 14 مايو 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية بيان درجات الحرارة فى محافظات مصر المتوقعة، اليوم الخميس، والصادرة عن هيئة الارصاد الجوية، وتشهد القاهرة الكبرى ومدن الوجة البحري طقسا حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلا، والرياح تنشط أحيانا.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا بارد ليلا، شبورة صباحا والرياح تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد منطقة شمال الصعيد طقساً شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا.

سقوط أمطار خفيفة على منطقة الصعيد

وتشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 14-5-2020.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 20 للصغرى 20 والعظمى 36 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 29.

وتسجل شرم الشيخ 25 درجة للصغري و 37 درجة للعظمي، والغردقة الصغري 24 والعظمى 36، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 32.

كما تسجل أسوان أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وتصل الى 42 درجة للعظمي و 25 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3620
الاسكندرية2918
طنطا
3419
شبين الكوم3519
دمنهور3218
بلطيم
2818
مطروح
2917
السلوم
3016
سيوة3816
بورسعيد
2820
دمياط
2818
الزقازيق
3618
الإسماعيلية
3717
السويس3618
العريش2916
رفح2815
رأس سدر
3815
نخل3614
نويبع3326
طابا3420
كاترين3012
الطور3222
شرم الشيخ3725
الغردقة
3624
مرسي علم3521
الفيوم3718
بني سويف3718
المنيا3921
أسيوط3918
سوهاج3918
قنا4020
الأقصر
4220
أسوان4225
أبوسمبل
4022
الوادى الجديد
4323
شلاتين3925
حلايب3428
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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