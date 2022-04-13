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درجات الحرارة اليوم الخميس 14-4-2022 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى الوادي الجديد 32 للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 14 أبريل 22 12:00 ص, الخميس, 14 أبريل 22

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كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تصل سرعتها إلى 15 عقدة بالقاهرة.

وأضافت ان حالة الطقس نهارا تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على كافة الانحاء ولطيف على جنوب البلاد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات والمدن المصرية، وتبلغ فى القاهرة 26 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 29 للعظمي و 15 للصغري.

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درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 22 للعظمي و 14 للصغري، ووادي النطرون 25 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 13 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 13 للصغري، والطور 24 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى دمياط 22 للعظمي و 15 للصغري، ، ودمنهور 24 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 22 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 25 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وتصل درجة الحرارة فى السويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 14 للصغري، ورفح 19 للعظمي و 13 للصغري، نخل 25 للعظمي و 12 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و 16 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 27 للعظمي و 15 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 26 للعظمي و 16 للصغري،

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة على  بني سويف 27 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 28 للعظمي و 16 للصغري، واسيوط 29 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 31 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 33 للعظمي و 19 للصغري.

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درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى اسوان 35 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 32 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 27 للعظمي و 17 للصغري، وادفو 34 للعظمي و 22 للصغري، الاقصر 34 للعظمي و 19 للصغري.

وتتوقع الارصاد ان تسجل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 كمتر وحركة رياح شمالية شرقية، فيما تضرب حالة البحر المتوسطفى بعض الاوقات بارتفاع امواج من2 الى 2.5 متر، وياح شمالية غربية.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة المدن والانحاء:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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