درجات الحرارة اليوم الخميس 14-10-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية وفق درجات الحرارة اليوم استمرار الطقس مائل للحرارة علي القاهرة والوجة البحري لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وليسود طقس خريفى معتدل على باقي الانحاء بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة، مع فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة من 30 الى 40 %.

الطقس فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية، ان يسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الغربية، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشيديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، ومعتدل ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط عل مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتسجل فى القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 13 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد محطات الردار التابعة للارصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة المحافظات المصري، وتسجل فى القاهرة تسجل 32 للعظمي و21 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

أضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 32 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى طابا 31 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 17 للصغري، والطور 29 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، المنيا 34 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الضعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: