درجات الحرارة اليوم الخميس 13-7-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، واعتدال الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

كما يمتدّ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

مع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 36 العظمى، و25 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى، و24 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و26 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى، و23 للصغرى، والسويس 36 العظمى، و23 الصغرى، والفيوم 37 العظمى، و24 الصغرى، والأقصر 43 العظمى، و28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 36 درجة للعظمى، و24 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى، و25 الصغرى، ونخل 39 العظمى، و21 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم إلى 36 للعظمى، و25 صغرى، ورفح 34 العظمى، و25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و29 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى، و24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 35 العظمى، و24 الصغرى، ودمياط 34 العظمى، و25 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى، و27 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و29 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سفاجا

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في سفاجا 40 العظمى، و28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و24 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و20 صغرى، والمنيا 39 للعظمى، و24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى رأس سدر 37 للعظمى، و26 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى، و28 الصغرى، والسلوم 33 العظمى، و21 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى، و22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة إلى 31 للعظمى، و23 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى، و27 صغرى، والطور 34 العظمى، و25 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى، و28 الصغرى، وأسوان 43 العظمى، و29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 35 العظمى، و28 الصغرى، ووادي النطرون 37 العظمى، و24 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى، و26 الصغرى، والعريش 35 العظمى، و24 الصغرى.

درجة الحرارة فى قنا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في قنا 42 العظمى، و27 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى، و28 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى، و25 الصغرى، وكاترين 34 العظمى، و17 الصغرى.

وتصل في رأس غارب إلى 40 العظمى، و27 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى، و25 الصغرى، وبنها 36 العظمى، و25 الصغرى، والإسماعيلية 37 العظمى، و24 للصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: