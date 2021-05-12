درجات الحرارة اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 للعظمى و18 للصغرى، والإسكندرية 27 للعظمى و18 للصغرى، وطنطا 32 للعظمى و18 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسودها طقس حار نهارًا و لطيف ليلًا، مع نشاط لحركة وتسجل سرعتها 16 عقدة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا و لطيف ليلًا، فيما تشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا ومعتدلًا ليلًا.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ومدن جنوب الصعيد نهارا و معتدل ليلا، وتسجل سرعة الرياح على جنوب الصعيد 11 عقدة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 13-5-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، وشبين الكوم 33 للعظمي و 18 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة على شرم الشيخ للعظمى 35 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغرى.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور، فالعظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 16 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 36 درجة للعظمى و24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في الأقصر 37 للعظمى و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى 35 والصغرى 23 درجة، والوادي الجديد 36 للعظمي و 18 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة غربًا وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: