درجات الحرارة اليوم الخميس 13-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الخميس في فترات النهار، ليسود طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد المدن طقسا بارد ليلا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال لوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

نعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع الأنحاء، وتصل في القاهرة 24 العظمى و13 الصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى و 14 الصغرى، وبنها 23لعظمي و13الصغرى، وشرم الشيخ 26 للعظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

و أضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 20 للعظمى و12 الصغرى، وأسيوط 25 العظمى و12 الصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 13 للصغرى، وأبو سمبل 28 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 24 للعظمى و13 صغرى، وبور سعيد 21العظمي و11لصغرى، وادي النطرون 25 العظمى و14 الصغرى.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة اليوم في الطور 28 العظمى و 17 الصغرى، ورأس غارب 26 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و16 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة في دمنهور 24 للعظمى و13 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى و18 الصغرى، والإسماعيلية 25 العظمى و12 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 20 للعظمى و12 للصغرى، ورفح 20 العظمى و 12 الصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة في الأقصر

وتسجل درجة الحرارة في الأقصر 26 العظمى و16 الصغرى، وأبو رماد 25 العظمى و18 الصغرى، وطابا 21 للعظمى و 14 الصغرى، وكاترين 19العظمي و9الصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 24 العظمى و 13 الصغرى، و الفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى، و دمياط 20 للعظمى و 12 للصغرى.

وتصل درجه الحرارة في شبين الكوم 24 للعظمى و 13 صغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى و13 الصغرى، ورأس حدربة 25 العظمى و 18 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، ان درجة الحرارة في نخل24العظمي و 10الصغرى، وشلاتين 26 للعظمى و18 صغرى، وقنا 27 العظمى و 14 الصغرى.

كما تصل في سيوة 22 للعظمى و10 صغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 17 الصغرى، و السويس 24 العظمى و 12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 24 العظمى و 19 صغرى، والعريش 21 العظمى و11 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 13 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم21 العظمي و11الصغرى، ومطروح 21العظمي و11الصغرى، وأسوان 28 للعظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة في المنصورة

كما تصل درجة الحرارة في المنصورة 23 العظمى و12 الصغرى، وطنطا22لعظمى و12لصغرى، وبني سويف 22 العظمى و 13 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 12 للصغرى.

وحذرت الأرصاد من ظهور شبوره مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى ولوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة ويبلغ سرعتها 15عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: