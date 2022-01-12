درجات الحرارة اليوم الخميس 13-1-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت ان مدن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد تشهد طقس معتدل نهارا، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.

الطقس اليوم

وتتوقع ان تشهد جميع المدن المصرية طقس شديد البرودة ليلاً تصل الى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وفق درجات الحرارة اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لتساقط الامطار على اغلب المدن، اذ تتساقط امطار خفيفة على القاهرة الكبري والوجة البحري مساءً، فيما تتساقط امطار من خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم لتشمل 38 مدينة ومحافظة، وتبلغ فى القاهرة 18 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتتوقع ان تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ على شبين الكوم 18 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 17 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة فى الاسماعيلية 18 للعظمي و 11 للصغري، والسويس 18 للعظمي و 11 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 7 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة على شرم الشيخ 24 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 18 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 7 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى سوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 23 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 24 للعظمي و 9 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم أسوان 26 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 6 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، طقس غائم اليوم بشكل جزئي على فترات متقطعة، وطقس مشم على شمال الصعيد نهارا، ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية.

وذكرت ان حالة البحر المتوسط تترواح من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 3 متر.

وتصل حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: