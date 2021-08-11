درجات الحرارة اليوم الخميس 12-8-2021 في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تسجل تراجع طفيف على أغلب المدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري وجنوب البلاد، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة رطب، وطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

تتوقع الأرصاد ارتفاع نسبي في الأمواج حيث تتراوح من 1.5 حتي 2 متر علي سواحل المدن المطلة علي البحر المتوسط من السلوم حتي مطروح وتكون أقل عند الإسكندرية وتستمر حتي الجمعة بسبب نشاط الرياح هناك.

وذكرت الأرصاد أن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الغربية، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المحافظات، وتبلغ في القاهرة تسجل 37 للعظمي و 26 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تسجل 32 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 33 للعظمي و 26 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 26 للصغري، والزقازيق 37 للعظمي و26 للصغري، وسيوة 40 للعظمي و 24 للصغري.

الطقس فى شرم الشيخ

كما تسجل درجاة الحرارة اليوم في طابا 35 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 30 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الغردقة 38 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي 29 للصغري، والفيوم 37 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 38 للعظمي 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة في سوهاج إلى 39 للعظمي و 26 للصغري، وأسيوط 39 للعظمي و 25 للصغري، وأسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وإدفو 42 للعظمي و 28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تسجل في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: