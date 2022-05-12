درجات الحرارة اليوم الخميس 12-5-2022 فى مصر

ترصد هيئة الأرصاد توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس على مايقرب من 38 مدينة ومحافظة، ليسود طقس حار نهارا ولطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومعتدل ليلا مع نشاط لحركة الرياح على تلك الانحاء بسرعات متفاوتة، وطقس مشمس فى فترات النهار.

وتتوقع الأرصاد أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الى 16 عقدة وتمتد تلك السرعات الى مدن الوجه البحري والسواحل الشمالية وترتفع سرعة الرياح على من جنوب سيناء والبحر الاحمر بسرعة 18عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الارصاد ان تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 31 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 30 للعظمي و 19 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 16 للصغري، وبورسعيد 24 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى الاسماعيلية

وتصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 31 للعظمي و 18 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 24 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 24 للصغري، والطور 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 31 للعظمي و 20 لصغري، والمنيا 34 لعظمي و 20 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 22 للصغري، الفيوم 31 للعظمي و 19 للصغري.

كما تبلغ فى سوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى اسوان 41 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 21 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن والأنحاء: