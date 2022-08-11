درجات الحرارة اليوم الخميس 11-8-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة النسبية والتي تؤثر على الأجواء على مدار اليوم وتزداد درجة الحرارة المحسوسة، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى، والإسكندرية 31 للعظمى.

كما يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة فى القاهرة إلى 34 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 26 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 30 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى مطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 30 للصغرى،

كما تبلغ درجة الحرارة فى طابا 37 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 38 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، وإدفو 42 للعظمى و 30 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 30 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تعتدل حالة البحرين الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: