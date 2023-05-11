درجات الحرارة اليوم الخميس 11-5 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، على مختلف المدن والمحافظات، لتشهد طقسًا حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسًا مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتحذر الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتصل بسرعة 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض، في التقرير، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن، وتصل على القاهرة إلى 33 العظمى، و19 الصغرى، والأقصر 40 العظمى، و22 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى، و21 الصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى، و20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى، و18 للصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى، و23 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى، و19 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى، و19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في دمنهور إلى 32 للعظمى، و19 الصغرى، والعريش 26 العظمى، و17 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى، و20 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في كاترين 26 العظمى، و10 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى، و19 للصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى، و15 الصغرى.

كما تبلغ في سفاجا 34 للعظمى، و20 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى، و21 الصغرى، والسلوم 25 العظمى، و17 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في طابا 32 للعظمى، و18 الصغرى، والسويس 30 للعظمى، و19 للصغرى، وبني سويف 36 العظمى، و20 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى، و19 للصغرى.

درجة الحرارة فى طنطا

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى، و19 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى، و18 الصغرى، وحلايب 32 العظمى، و20 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى، و20 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى، و20 للصغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة على العلمين الجديدة 25 للعظمى، و16 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى، و21 للصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى، و19 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى سيوة

وتصل درجة الحرارة اليوم في سيوة إلى 29 للعظمى، و18 صغرى، وأسوان 41 للعظمى، و23 الصغرى، ونخل 30 العظمى، و14 الصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى، و20 للصغرى، ورفح 25 العظمى، و17 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى، و22 صغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 32 العظمى، و18 الصغرى، وبنها 33 العظمى، و19 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى، و18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الفيوم 37 للعظمى، و21 للصغرى، وأسيوط 37 العظمى، و21 الصغرى، والطور 33 العظمى، و21 للصغرى.

وتتوقع أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل ومضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5، واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: