درجات الحرارة اليوم الخميس 11-11-2021 فى مصر

قالت هيئة الأرصاد، إن هناك تراجع فى درجات الحرارة اليوم وفق محطات الرصد، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ولطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى اخره، مع نشاط لحركة الرياح.

وأضافت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد تشهد طقس معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، وطقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد،ومائل للبرودة ليلا.

ووجهت الأرصاد، عدة تحذيرات للمواطنين بتوخى أثناء القيادة من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذك فى فترة الصباح الباكر.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية وتسجل سرعتها فى القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 10 عقدة، وجنوب الصعيد 8 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المحافظات والمدن، وتصل فى القاهرة 27 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 26 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 19 للصغري، ومرسي مطروح 25 للعظمي و 16 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و 15 للصغري.

وأضافت ان درجة الحرارة اليوم فى ورفح 25 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 26 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 19 للصغري، وراس سدر 28 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السويس 27 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 27 للعظمي و 18 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى طابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 11 للصغري، والطور 27 للعظمي و 22 للصغري، وشرم الشيخ 29 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 29 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 27 للعظمي و 16 للصغري، وبني سويف 28 للعظمي و 17 للعظمي و 17 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى اسوان 33 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 31 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 32 للعظمي و 20 للصغري، وقنا 33 للعظمي و 18 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة تسجل 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: