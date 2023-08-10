درجات الحرارة اليوم الخميس 10-8-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتعلن حالة الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تنشط حركة الرياح على شواطئ البحر المتوسط بسرعة رياح تتراوح من 30 إلى 50 كيلومترًا فى الساعة، مع ارتفاع الأمواج لـ2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية مؤشرات درجات الحرارة اليوم الخميس على ما يقرب من 40 مدينة، وتسجل على القاهرة 33 العظمى، و25 الصغرى، والعريش 33 العظمى، و24 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى، و24 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى، و25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى، و24 الصغرى، والسلوم 35 العظمى، و24 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى، و16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 36 العظمى، و24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى، و29 الصغرى، وبنها 33 العظمى، و24 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

وتصل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد إلى 32 العظمى، و25 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى، و24 للصغرى، والطور 36 العظمى، و24 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى، و30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 32 العظمى، و24 الصغرى، وطنطا 33 العظمى، و24 الصغرى، ورفح 32 العظمى، و24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى، و29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في مرسى علم 40 للعظمى، و30 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و23 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و24 الصغرى، والأقصر 43 العظمى، و29 الصغرى.

درجة الحرارة فى شبين الكوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى، و25 للصغرى، ورأس غارب 39 العظمى، و29 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى، و25 الصغرى، ونخل 38 العظمى، و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 40 للعظمى، و26 الصغرى، والسويس 35 العظمى، و25 الصغرى، وقنا 42 العظمى، و28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة، و25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 31 للعظمى، و24 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى، و25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى، و30 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون إلى 34 العظمى، و23 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى، و30 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى، و31 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى، و29 الصغرى.

درجة الحرارة فى الوادي الجديد

وتبلغ في حلايب 37 العظمى، و30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى، و30 الصغرى، و6 أكتوبر 34 العظمى، و25 الصغرى، ودمياط 32 العظمى، و25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و30 الصغرى.

وأضافت حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: