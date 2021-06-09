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درجات الحرارة اليوم الخميس 10-6-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى اسوان 44 للعظمي و 45 للصغري
عصام عميرة 12:01 ص, الخميس, 10 يونيو 21 12:01 ص, الخميس, 10 يونيو 21

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تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات المصرية، اذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب المدن، وتسجل فى القاهرة 37 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 28 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، ومعتدل على السواحل الغربية نهارا ولطيف ليلا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا و لطيف ليلا.

وذكرت الارصاد الجوية ان مدن الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقس شديد الحرارة نهارا و معتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها الى 16 عقدة على جنوب الصعيد.

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درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الدرجة العظمى 37، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، فيما تسجل في طنطا 36 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الأرصاد،  أن درجة الحرارة تبلغ فى شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، وعلى دمنهور العظمى 35 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة فى مدن القناة

واضافت الارصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم في مدن القناة تبلغ  بورسعيد إلى 31 للعظمى 22 للصغري، والإسماعيلية 37 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري، فيما تسجل على العريش 30 للعظمي و 22 للصغرى، ورفح 29 للعظمى و 21 للصغري.

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درجة الحرارة اليوم

ولفتت الارصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم  في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، وتسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

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كما تصل نسبة الرطوبة على شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية :

درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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