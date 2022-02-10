درجات الحرارة اليوم الخميس 10-2-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، ليسود طقس بارد على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

كما تشهد كافة المدن والانحاء طقس شديد البرودة ليلاً على جميع المدن تمتد الى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتسجل الرطوبة على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، و السواحل السمالية 90 للعظمي و40 للصغري.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 16 للعظمي و 10 للصغري، والسلوم 15 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم الخميس فى الإسكندرية 16 للعظمى و 12 للصغرى، وطنطا 16 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 16 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 16 للعظمي و 10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى سيوة 17 للعظمي و 9 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على السويس 17 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 16 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 17 للعظمي و 10 للصغري، والإسماعيلية 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة

كما تصل شرم الشيخ 19 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 19 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 12 للصغري، والفيوم 16 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 16 للعظمي و 7 للصغري، وقنا 17 للعظمي و 7 للصغري، والاقصر 18 للعظمي و 7 للصغري، وبني سويف 16 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة

كما تسجل الحرارة فى أسوان 19 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 18 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 25 للعظمي و 13 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 14 للصغري.

وتتوقع الارصاد امطار على مناطق من السواحل الشمالية وشما لالوجة البحري على فترات متقطعة من اليوم، وامطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحري والقاهرة الكبري تمتد الى مدن القناه.

نشاط للرياح

كما تنشط حركة الرياح على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية بسرعة تصل الى 15 عقدة، وتسجل 22 عقدة على السواحل الشمالية الغربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: