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درجات الحرارة اليوم الخميس 10-12-2020 في مصر

تسجل سوهاج 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20 12:00 ص, الخميس, 10 ديسمبر 20

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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم، وتسجل القاهرة 23 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى طقسا دافئا نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح معتدلة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن معظم المدن تشهد شبورة مائية صباحا على مدن الوجة البحري والقاهرة والسواحل الشمالية خلال طقس اليوم الخميس.

الطقس في الصعيد

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن الصعيد يسودها طقس دافئ على شمال الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا، فيما تشهد مدن جنوب الصعيد طقس حار نهارا و شديد البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 10-12-2020.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في  شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وتكثر الرطوبة فالمدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعرك بارتفاع درجة الحرارة اعلى مما هى عليه.ويصاب الانسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الانسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة مما يجعل الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة2314
الإسكندرية2414
طنطا
2314
شبين الكوم2314
دمنهور2314
بلطيم
2414
مطروح
2313
السلوم
2413
سيوة2411
بورسعيد
2214
دمياط
2314
الزقازيق
2314
الإسماعيلية
2314
السويس2314
العريش2213
رفح2213
رأس سدر
2413
نخل227
نويبع2416
طابا2415
كاترين205
الطور2415
شرم الشيخ2516
الغردقة
2615
مرسي علم2514
الفيوم2411
بني سويف2410
المنيا2510
أسيوط2510
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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