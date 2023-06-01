درجات الحرارة اليوم الخميس 1-6 -2023 في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 19 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

كما تتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري وقد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد، في التقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم هلى جميع المدن، وتبلغ في القاهرة 40 العظمى و 27 الصغرى، وكفر الشيخ 38 العظمى و 26 الصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 28 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 37 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 36 العظمى و20 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 27 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في الأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 40 للعظمى و 28 للصغرى، والعريش 34 العظمى و 25 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 40 العظمى و 27 للصغرى، والفيوم 40 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 40 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 36 العظمى و 22 للصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في السلوم 33 العظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، وسيوة 36 للعظمى و 26 صغرى، ورفح 35 العظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 33 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 28 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كاترين 30 العظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 39 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 40 للعظمى و 27 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في أسيوط 40 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 36 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 الى 2.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على مختلف المدن: