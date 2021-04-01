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درجات الحرارة اليوم الخميس 1-4-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 للعظمي و 17 للصغري
عصام عميرة 9:20 ص, الخميس, 1 أبريل 21 9:20 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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تتوقع الارصاد استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط الامطار، وتسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 21 للعظمي و 12 للصغري، وتبلغ في الاسكندرية 18 للعظمي و 13 للصغري.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي شمال البلاد وعلي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي الي ارتفاع في الامواج؛ ويسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على اغلب الانحاء، وتنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي الي ارتفاع في الامواج تصل من ٣ الي ٤ امتار.

الطقس في القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس  على القاهرة الكبري والوجة البحري  لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة ، متوقعة سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس في السواحل

وذركت هيئة الارصاد ان حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للبرودة نهارًا، فيما تكون لطيفة على السواحل الشرقية، باردة ليلًا.

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة.

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وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيفًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 1-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 13.

أما شرم الشيخ فالعظمى 25، والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25، و14 درجة للصغرى.

وعلى دمنهور العظمى 19، والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20، والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، الخميس، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمى، و13 للصغرى.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

واضافت هيئة الارصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وكانت امس ليلة مطيرة علي مدن الساحل الشمالي (السلوم ومطروح وظهيرهم الصحراوي ) بسبب تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة حيث تمتد تدريجيا الي الاسكندرية ومناطق من الوجه البحري صباحا.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2112
الإسكندرية1813
طنطا
2011
شبين الكوم2112
دمنهور1912
بلطيم
1913
مطروح
1813
السلوم
178
سيوة208
بورسعيد
2214
دمياط
2014
الزقازيق
2112
الإسماعيلية
2211
السويس2211
العريش2113
رفح2013
رأس سدر
2211
نخل206
نويبع2316
طابا2114
كاترين174
الطور2214
شرم الشيخ2517
الغردقة
2514
مرسي علم2415
الفيوم2110
بني سويف2110
المنيا2211
أسيوط2310
سوهاج2411
قنا2512
الأقصر
2612
أسوان2713
أبوسمبل
2613
الوادى الجديد
2512
شلاتين2716
حلايب2517
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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