درجات الحرارة اليوم الخميس 1-12-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر و معتدل الحرارة نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، و طقس مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وشمال الصعيد، و امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على المدن للدرجة العظمى والصغرى، وتبلغ فى القاهرة 24 للعظمى و 14 للصغرى، و العاصمة الادارية 24 للعظمى و 14 للصغرى، و أكتوبر 25 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 23 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين الجديدة 23 للعظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 16 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة فى المطروح

وتصل درجة الحرارة فى مرسى مطروح 23 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، و رأس سدر 28 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة على مدن القناة فى بورسعيد 23 للعظمى و 14 للصغرى، و الاسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 14 للصغرى،

كما تبلغ درجة الحرارة فى سيوة 21 للعظمى و 8 للصغرى، و رفح 22 للعظمى و 13 للصغرى، و الطور 28 للعظمى و 15 للصغرى، و كاترين 18 للعظمى و 5 للصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 27 للعظمى و 19 للصغرى، و الغردقة 27 للعظمى و 18 للصغرى، و مرسي علم 27 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى المنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 26 للعظمى و 13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 28 للعظمى و 14 للصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى و 7 للصغرى، و أبوسمبل 28 للعظمى و 14 للصغرى، وأبو رماد 27 للعظمى و 21 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة الخميس فى المحافظات والمدن المصرية: