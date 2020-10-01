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درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020 فى مصر

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى
عصام عميرة 7:30 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20 7:30 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20

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تنشر هيئة الأرصاد الجوية خريطة توضح  انخفاض يصل إلى ٥ درجات غدآ عن درجات الحرارة أمس والتي بلغت ٣٨ درجة حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا وتصل درجة الحرارة علي شمال البلاد الي ٣٣ درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تشهد القاهرة الكبري والوجة البحري طقس مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، عن درجات الحرارة اليوم الخميس.

خريطة توضح انخفاض درجات الحرارة اليوم

طقس السواحل الغربية والشرقية

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، لطيف ليلا، فيما يكون مائل للحرارة علي السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحياناً، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس جنوب سيناء، شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وسقوط للأمطار المتوسطة.

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وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 والصغرى 23، والمحسوسة 34 للعظمى، و 24 صغرى.

أما الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 31 للعظمى، و 26 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29، والمحسوسة 39 عظمى و 31 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمى و 31 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 33 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 23، والمحسوسة 36 عظمى و 24 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة  في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 29 صغري.

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 26 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 41 عظمي و 27 صغري.

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نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3323
الإسكندرية2924
طنطا
3323
شبين الكوم3324
دمنهور3224
بلطيم
3021
مطروح
2921
السلوم
3024
سيوة3523
بورسعيد
3125
دمياط
3025
الزقازيق
3423
الإسماعيلية
3423
السويس3424
العريش3224
رفح3224
رأس سدر
3525
نخل3519
نويبع3628
طابا3427
كاترين3117
الطور3526
شرم الشيخ3729
الغردقة
3828
مرسي علم3728
الفيوم3524
بني سويف3525
المنيا3625
أسيوط3725
سوهاج3824
قنا3925
الأقصر
4027
أسوان4128
أبوسمبل
4129
الوادى الجديد
4028
شلاتين3827
حلايب3427
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تنبؤ جوى من الخميس الى الجمعة القادمة

الخميس

طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً.

والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية .

وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.يصاحبها نشاط للرياح يكون مثير للرمال والاتربة.

الجمعة

طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحاً على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحرى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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