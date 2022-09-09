درجات الحرارة اليوم الجمعة 9-9-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والزراعية.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط حركة الرياح على أغلب المدن بسرعة 15 عقدة على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم وتسجل فى القاهرة 85 للعظمى و 45 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 40 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و60 الصغرى، وجنوب سيناء 55 للعظمى و30 الصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و20 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى و24 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و25 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى و23 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و25 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و23 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى مدينة العلمين الجديدة 30 للعظمى و23 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 31 للعظمى و25 للصغرى، و بنها 33 للعظمى و 24 للعظمى، والمنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ونخل 32 للعظمى و 18 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشلاتين 38 العظمى و 28 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى ومرسي علم 36 للعظمى و 27 والصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 22 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى قنا 38 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، و الطور 34 للعظمى و 27 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى المنيا 36 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: