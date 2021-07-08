درجات الحرارة اليوم الجمعة 9-7-2021 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، وتبلغ الدرجة المحسوسة 38 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ليسود طقس حار رطب نهارا.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد طقس حار نهارا ومعتدل ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السوحل الشمالية نهارا، وشديد الحرارة نهارا على مدن الجنوب وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل رطب ليلا على جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الأرصاد الجوية أن مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية تتعرض فى الصباح الى شبورة مائية خفيفة، لن تؤثر على الرؤية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تنشط حركة الرياح من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ممايقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتبلغ فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر فى التقرير جميع درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن المصرية، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وأضافت هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تبلغ 30 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى السويس تسجل 37 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 24 للصغري، ورفح 32 للعظمي و 23 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 18 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري.

درجة الحرارة فى الفيوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى الفيوم تبلغ 37 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 24 للصغري، وأسيوط 39 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل فى أسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تسجل نسبة الرطوبة اليوم 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.