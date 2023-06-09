درجات الحرارة اليوم الجمعة 9-6 -2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، لتشهد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يسود طقس ليلا معتدل علي كافة الأنحاء، و نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وتتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد الى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة 36 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 27 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى 26 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 31 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 24 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 21 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 26 للعظمى و 21 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 45 العظمى و 31 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 37 العظمى 27 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 30 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 41 العظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، والسلوم 25 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 37 العظمى و 22 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 23 صغرى، وسيوة 35 للعظمى و 20 صغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 35 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 39 للعظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 23 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شلاتين 37 للعظمى و 28 صغرى، وقنا 44 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 26 للصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في دمياط 32 العظمى و 22 الصغرى، ونخل 38 العظمى و14 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 40 للعظمى و 26 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في طنطا 35 العظمى و 21 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و 17 الصغرى، والطور 38 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في العريش 32 العظمى و 22 للصغرى، وبنها 36 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 16 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر واتجاه الرياح من شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: